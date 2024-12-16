華首11月FDI跌幅縮至27.9%

中國商務部公布，首11個月全國實際使用外資（FDI）為7,497億元（人民幣‧下同），按年下降27.9%，跌幅較首10個月的29.8%進一步收窄。單計11月，更錄得564.9億元，相比去年同期的533.2億元回升5.94%，海外直接投資的流入減少情況得到改善，或有助穩定人民幣匯率。

繼中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾就貨幣政策如何「適度寬鬆」重磅發聲後，再有一位人行官員日前公開表態透露下階段幣策5點考慮的更多細節，當中，包括人民幣的走向。

人行：還有降準空間 人行研究局局長王信上周六在一個年會上提及，為保持人民幣匯率基本穩定，既有雙向波動的彈性，又堅守底線，防止單邊預期發散和超調風險，意味人行專注於發揮市場在匯率形成中的決定性作用，會堅持底線思維。

他續指，貨幣政策總量上要加大力度，滿足有效融資需求，推動資金充分流向實體經濟。目前進一步降準（降低存款準備金率）還有空間，未來要搭配用好多種貨幣政策工具，提供充足的中長期流動性；第二點的關鍵是要強化利率政策執行，暢通政策傳導。因為貸款利率降得快，存款利率降不動，這樣不僅擾亂市場競爭秩序、引發資金淤積套利，還會影響銀行穩健經營等。