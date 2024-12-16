Google等526間美科企年內炒15萬人

接近2024年尾聲，大型美國科技企業繼續「裁員」滾滾。統計網站Layoffs.fyi的資料顯示，繼2022年、2023年大刀闊斧式裁員後，今年又請近15萬人食「無情雞」，共涉526間科企，包括電動車企特斯拉（Tesla）、電商龍頭亞馬遜、微軟及谷歌（Google）等，今年都在縮減員工數量。

Intel擬減員15% 仍須節流 主力遭Layoffs.fyi秋後算帳的美國晶片巨企英特爾（Intel），在今年被指「名利雙失」，下半年全速全面轉向降本增效，不惜放出狠話，包括打算年底目標要裁1.5萬人，佔員工數目的15%以上，今年資本開支總額目標減少20%以上；可惜，上季仍轉蝕166.39億美元（約1,297.84億港元）不在話下，又重申到2025年要節流100億美元成本。

美國首11月裁員增半成 外媒引述該報告指，明年「攞正牌」拿美國「官僚主義」開刀的富商馬斯克，年內早已對旗下特斯拉落重手，先後進行兩輪裁員，第一輪解僱至少1.4萬人，然後再裁員數百人，這波裁員名單甚至連「超級充電」的部門高級總監Rebecca Tinucci也在列。據報特斯拉中國一度疑似出現「炒過龍」的後遺症，考慮召回部分員工「歸位」返崗。

另一就業機構Challenger, Gray & Christmas的統計顯示，今年美國裁員潮已蔓延至各行各業。全年累計截至11月止，裁員總數目已突破70萬人，高達72.25萬人，比去年同期增加5.19%或3.57萬人。單計11月，錄得5.77萬人，躍升為2008年來同期第4高，緊隨2008年的18.16萬人、2022年的7.68萬人及2020年的6.47萬人之後。

在這場美企裁員風暴中，不難看出科技業為重災區。首11個月累計，科技行業裁員總數高達13.07萬人，繼續是30個不同產業之首，遠遠拋離專業健康護理或產品、自動汽車、服務及消費商品其餘4個行業。若以11月計算，就有1.02萬名人員被裁退，更高踞三甲之列，按月狂飆1.83倍。不過，今年11月科技業裁員問題明顯惡化，因去年同期只有5,049人遭辭退，佔各行業的總規模僅一成多，而今年11月的比重已升溫至17.72%。

諷刺的是，經常以人工智能（AI）掛帥的科技企業，都以同一理由向員工開刀。該報告分析提及，今年11月底為止，企業裁員的主要原因包括成本削減、市場與經濟狀況、店舖或所在單位關閉，分別佔14.79萬人、約13.24萬人及約12.83萬人，因AI而遭殃的人員達1.27萬人，且大部分都發生在科技領域。

美科企為裁員重災區