內房退市潮恐未完

說到破產重整，不得不提今年先後披露境外債重組方案的多家中資房企，業內較樂觀者甚至提及，問題房企風險出清方式出現突破的新路徑，事關深圳掛牌的金科股份上月成為首家進入重整程序的大型房企。惟中指研究院認為，出險房企目前只是進入漫長而艱難的債務重組過程，行業風險出清尚需時日。

A股方面，則有4家。截至11月14日止，A股地產股收市價大多已遠離了一元退市的危險區，故克而瑞報告指，A股房企業整體已沒有面臨退市的風險。不過，中指院隨後在另一報告指，2025年房企到期債券餘額七千多億元人民幣，整體債務壓力較高峰期有所緩和，惟考慮到仍有違約債券有待展期或重組，新樓銷售仍在築底中，因此，房企整體償債壓力仍在。

中指院統計發現，2020年初以來76家房企發生過債務違約，其中，2022年是集中爆發的時段，到2024年仍偶有房企爆發債務危機。在第三季，雖有多家房企分別揭露境外債重組方案初步架構或取得部分債權人支持，但部分房商重組或展期後債券仍面臨逾期或多次展期問題，且目前尚有至少9家H股房企連續個多月停牌。