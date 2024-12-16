德韓冀降對華依賴 短期難成事

德國及南韓在年中曾雙雙表明尋求降低對中國關鍵產品依賴，時隔近半年，兩者對華貿易走勢出現分化。現時南韓不但要面對國內政治局勢不穩的亂局，更遭國際評級機構點名將大受中美貿易戰影響，調查顯示當地逾八成企業對明年經濟狀況持負面看法；而無力與中國脫鈎的德國，上季企業破產數量亦創多年新高。

參考中國海關總署數據，首11個月累計，南韓為中國第四大貿易夥伴，中韓貿易總值為2.11萬億元人民幣，折合約2,970億美元，按年增4.9%，其中，內地對韓出口1,326.23億美元，自韓進口1,644.03億美元，分別降2.4%及增11.7%，意味中國對南韓有貿易逆差，貿赤約317.8億美元，較上半年129.6億美元急增超過一倍。

不過，南韓中小企業聯盟上周公布以千家中小企業為對象的問卷調查，結果顯示，80%以上的中小企業認為，明年的經營狀況即使不會惡化，也會持續低迷。

韓商籲協助出口解困 59.7%的中小企業認為2025年的經營環境與今年相似，認為「糟糕」的企業接近一半。約23%受訪者表示，明年的情況將更嚴峻。

在回答今年經營困難的原因中，南韓國內經濟不景氣（74.4%）是最多，其次是原物料價格上漲（29.3%）、人力成本上漲（28.9%）。故此，南韓中小企業呼籲為研發和設備投資提供更多財政支持，並且協助出口以應對危機。

去季德企倒閉14年多 至於德國與中國之間的經貿也幾乎沒有減弱的迹象。首11個月累計，兩國貿易總額共涉1,843.17億美元，按年略減2.7%，比上半年的7%跌幅收窄，其中，中國對德國出口973.41億美元，自德國進口869.76億美元，即中國對德國錄貿盈約103.65億美元，高過上半年貿盈44億美元水平。

經濟研究所IWH報告顯示，德國企業在7至9月破產高達3,991家，按季增加31%，更創14年的單季新高。德國聯邦統計局的初步數據進一步顯示，10月德企申請破產數量比去年同期增22.9%。IWH專家Steffen Müller表示，德國目前的企業破產潮乃長期經濟疲弱及成本劇增所致，特別是那些在低利率時期，因新冠疫情補助而幸存下來的弱小企業，現在正面臨巨大的倒閉壓力。該專家預計，今年德企破產數量將增至兩萬家，超過2023年的1.78萬家。