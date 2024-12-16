中海油在美油氣資產售予英企

中國海洋石油( 00883 )出售美國資產。集團宣布，旗下在美子公司CNOOC Energy Holdings U.S.A. Inc.與總部位於英國的跨國化學品公司英力士能源（INEOS Energy）子公司，就出售CNOOC Holdings U.S.A. Inc.公司簽署股權售購協議。

此次簽訂的協議涉及中海油位於美國墨西哥灣的上游油氣資產，主要包括在Appomattox油田和Stampede油田等油氣項目的非作業者權益。

優化全球資產組合 CNOOC International Ltd.董事長劉永傑表示，公司此次交易遵循一般商業原則，旨在進一步優化中海油的全球資產組合。交易將在監管審批通過並滿足協議約定後完成交割。在此期間，中海油將與英力士能源密切合作，以保障平穩有序交接。

英力士總裁David Bucknall表示，作為開展業務地點「美國具有吸引力」，並指出該公司在該國能源資產上的總資本支出「現已超過30億美元」。買賣雙方俱沒有透露本次作價，但消息稱總作價低於20億美元（近156億港元）。

早在2022年4月，有外媒引述消息指，中海油計劃出售在英國、加拿大和美國的資產，一來是因為中國受西方制裁愈來愈多，二來亦有需要加大本土的投資。