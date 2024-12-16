Syfe港資管規模 首3季年增10倍

數碼投資平台Syfe在港開業逾一年。該平台香港區總經理李劍威表示，截至今年第三季，Syfe在港資產管理規模按年增加10倍；過去12個月期間，旗下香港客戶平均資產管理規模增加2.5倍，反映客戶對其產品的信心和需求與日俱增。

港元定息寶吸款數億 平台於今年初推出定期存款投資服務「定息寶（港元）」，單純為客戶提供投資本地銀行最多6個月的定存服務，不設最高或最低投資金額，且不收取佣金及平台費，其固定化收益率則優於市面上銀行定存。李劍威解釋，該企與多家本地銀行保持合作關係，會定期評估合作銀行及市場的利率，確保產品的收益率在市場上保持競爭力；截至今年第三季，產品已吸納數億港元。值得一提的是，該產品為投管服務，並不受存款保障計劃保障。

他認為，投資者需要確認資金的安全性和流動性，尤其是假日的轉帳安全，因此需要透過有效溝通和透明度與客戶建立信任，並減少他們對資金安全和公司穩定性疑慮，員工亦會透過即時通訊軟件與客戶溝通。

部署開拓大灣區市場 展望未來，他透露明年計劃與更多知名金融機構合作，推出更多創新產品，同時觀察到大灣區對投資理財產品的需要，計劃進一步挖掘區內市場，正尋找內地相關合作夥伴。他透露，計劃數年內推出券商服務，讓客戶直接進行交易，但強調服務對象並非「短炒客」，希望能繼續專注於長線投資服務。