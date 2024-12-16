華消費難改善 港股未有條件返牛市

凱基投資策略部主管溫傑認為，就算美股未來一年的回報不會如今年豐厚，資金也不會必然大舉流入中資股，「並無數據支持美股同港股之間有蹺蹺板效應，你唔買美股仲可以考慮黃金、比特幣 (Bitcoin)、美債，而且掉番轉美股跌、港股跟跌的情況更多」，尤其是內地消費信心疲弱不是一時三刻能有顯著改善，港股暫時尚無上演結構性牛市的條件。

正如美國候任總統特朗普所說的「股市就是一切」，中央近期救市亦凸出股市的重要性，中國證監會上周六宣示維穩股市的決心，說會堅決落實中央政治局上周一公布的「穩住樓市股市」重要要求。

中證監配合穩股樓 就此，中證監的措施包括「提升市場監測、預警和應對的前瞻性、主動性，加強境內外、場內外、期現貨聯動監管，加強對融資融券、場外衍生品、量化交易等的針對性監測監管」，以「加快落實增量政策，持續用好穩市貨幣政策工具，加強和改善市場預期管理，着力穩資金、穩槓桿、穩預期，切實維護資本市場穩定。」

中證監又重申，「要培育壯大耐心資本」、「推動中長期資金入市」，並且提高上市公司質量，改善公司治理和價值創造能力，督促落實市值管理責任，加強上市公司常態化走訪，幫助解決實際困難。

恒指年內表現