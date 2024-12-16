何解博通爆升 英偉達反跌？

博通（Broadcom）上周五股價暴漲24.43%，為史上最大單日升幅，也成為第八家市值過萬億美元的科企，反而備受公認的人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia）低收2.25%，券商揣測這是因為資金關注博通ASIC晶片日後可能侵佔圖像處理器（GPU）份額的主題。

ASIC即「專用集成電路（晶片）」，它是針對用戶算法要求而打造。博通行政總裁陳福陽把其客製化的AI加速器晶片稱為「XPU」，跟英偉達的GPU分庭抗禮，又稱向3位超大型數據中心客戶的XPU出貨量翻倍。市場相信他指的是Meta、Alphabet和字節跳動。

博通上望250美元 候任美國商務部長盧特尼克掌舵的投行Cantor Fitzgerald把博通目標價提高至250美元，稱「XPU和GPU的前景一樣非常光明」。另一投行派杰則指，博通的XPU非常昂貴，但可以幫客戶把運算速度加快20至30%，但用少25%的電。

易方資本助理基金經理王逸研相信，英偉達仍「遙遙領先」，不僅是性能，還是考慮成本，「Google與亞馬遜都有自己研發晶片，就係成本優勢仍未追上英偉達。」然而，由於博通和Marvell以ASIC參戰，他對正在硬撼英偉達的超微半導體（AMD）較為保守，指其AI GPU跟英偉達在性能上的差距仍落後一、兩年，2025年的訂單遠遜這個龍頭。