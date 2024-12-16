日加息機率16% 英利率或不變

在本星期的超級央行周，除了美國聯儲局外，歐洲以至亞洲多地中央銀行都有議息會議進行。其中，日本央行將在本周三、四兩天議息。根據利率掉期市場的日本加息機會率，市場估計只有16%，相較一個多星期前的64%顯著下跌，現估計要待明年首季才加息。這趨勢亦令上周日圓匯價連跌5日，兌每美元曾低見153.81，創逾兩周低位，每百日圓兌5.059港元。

南韓：盡力避金融波動 至於在周末期間通過彈劾總統尹錫悅的南韓，其央行昨日發表聲明，承諾會在政治動盪期間穩定金融市場。又指央行打算運用所有可用的政策工具，與政府共同應對，並避免金融與外匯市場波動升級。聲明又說，今次事件具有更大外部挑戰，例如貿易環境的不確定因素增加，以及全球競爭加劇等，疊加國內因素，或令影響擴大。

同樣於本周四公布議息結果的英國，其9月、10月經濟連續收縮令人擔憂，令減息呼聲上升。不過，當地核心和服務業通脹仍遠高於英倫銀行的目標水平。因此，儘管未來可能進一步減息，但在11月減息導致的長期國債孳息率上升後，英倫銀行可能在本周維持利率不變。

專家建議5大投資主題 對於來年的投資展望，富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）首席投資策略師Stephen Dover認為，在經濟增長、企業獲利等支持下，全球股市2025年漲勢可期，其中美股表現有望優於其他市場。他建議來年首選5大投資主題，分別為基礎設施、數碼金融、永續發展、人工智能（AI）和人口高齡化，可列為長期定期定額的投資目標。

摩根大通資產管理亦看好明年第一季的美股，認為政府的保增長的經濟政策，將令企業向好表現的周期延長，並認為美國關稅的影響將可控，不會阻礙聯儲局進一步減息。