美股未見頂 明年看漲10%

企業盈利前景仍佳 券商推薦金融工業軍工板塊 港股今年一直半生不死之際，市盈率為其兩倍的美股卻頂着「過貴」、「泡沫」之類的指指點點屢創新高。分析指出，也許美股在特朗普再度當選美國總統以來的狂牛已透支未來不少升幅，但盈利前景依然明朗，人工智能（AI）應用短期難變現的憂慮亦逐漸被打破，來年仍有望再漲一成。

凱基投資策略部主管溫傑表示，該行對標指明年的目標為6,700點，跟金融數據供應商FactSet所彙總的華爾街大行目標平均值相若，對比上周五收市高約一成，漲幅會比今年收窄。

然而，資金在特朗普當選後大舉流入股市，其根本原因並非他會全面執政，而是聯儲局持續減息之際，市場仍相信美國經濟能夠「軟着陸」。按此，聯儲局本周四凌晨新一份「點陣圖」的經濟預測與息口展望同樣重要。

軟件股未及英偉達穩陣 熟悉科技產業的易方資本助理基金經理王逸研亦看好美股來年走勢，特朗普的主張雖然激進，但會利好企業發展；即使打擊中國可能愈演愈烈，頂多就是不利中國業務收入和盈利佔比較大的企業。

考慮到科技股的AI盈利前景，他認為，科技股估值不算很貴，尤其是AI投資主題進入「第二期」，亦即起到提高生產力的效果，「以前大家會擔心AI變現能力，但是Palantir為客戶度身訂造嘅方案推動到業績增長，又例如（道指藍籌股）Salesforce已經做到自動搵客同售後服務，AI Agent（代理）時代來臨。」

對於AI概念股，他表示，近日從硬件股轉投軟件股，某程度上是調倉，但軟件股的護城河（抵禦競爭的能力）始終較窄，巨型科企也隨時侵佔份額，論能見度，還是訂單飽滿的英偉達及其供應鏈較好，「機構投資者揀股係要睇想像空間，但都追求穩陣，即係90%機會盈利增長40%之類。」

溫傑亦對科技股樂觀，但隨着盈利增長難免會放緩，亦可留意可望受惠特朗普放寬監管的金融股、受惠特朗普推動製造業回流美國的工業股，「軍工股都可以，話晒佢上台（指特朗普主張強軍並要盟國增加軍費），地緣政治局勢應該都會緊張。」他強調，「今年我哋講美股跌落嚟你要夠膽買，升你又要捨得走，出年都一樣。」

英基金大舉減持微軟 溫傑覺得美股升勢減弱一大原因是推動美股持續破頂的「7雄」（Magnificent 7）的盈利增長明年會顯著放緩。資產規模達13億英鎊的英國藍鯨增長基金的基金經理Stephen Yiu對「7雄」中的微軟尤為擔憂，指已大舉減持，如果其AI投資仍高於現金生產速度就會考慮清倉。他表示，「除了英偉達，我們對其餘6雄等的前景愈來愈保守（Meta也有減持）。他們在AI基建上花很多錢……或會拖低大市。」在他眼中，博通是與英偉達並肩的「6雄」AI投資的受惠者。

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