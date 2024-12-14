股市估市：港股續受中美消息左右

內地12月政治局會議提振市場對於明年經濟工作的預期，而剛結束的經濟工作會議內容大致上定調與政治局會議相近，並無驚喜。投資者短期樂觀情緒逐步消化，恒生指數昨日回吐425點，失守兩萬點關，收報19,971點，11月高位21,355點為短期重要阻力。

未來一周關注內地公布11月工業增加值、固定資產投資及零售數據。另外，美國聯儲局將舉行議息會議，即使11月通脹略為加快，但相信無阻12月減息決定，反而明年的減息空間才是後市關鍵。

京東方精電阻力位7.2元 預計下半年成都產能使用率提升，有助利潤率改善。海外客戶拓展取得突破，贏得日本、南韓客戶新訂單。管理層對海外市場展望樂觀，2024財年海外銷售錄雙位數增長，海外市場佔比由上半年的30%，提升至2027財年的50%。

中長線而言，京東方精電可受惠於電動車智能座艙發展，大屏化的需求增長。估值上，現價對應2025財年預測市盈率約9倍，低於過去5年平均水平，並低於行業平均，股價向上阻力位7.2元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）