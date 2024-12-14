券商點股：華谷消費餐飲股保強勢

中國政治局會議及經濟工作會議先後召開，提出明年要大力提振消費、提高投資收益，全方位擴大國內需求，消息加強市場對政策預期的信心，帶動港股一度重越20,000點。在恒生指數升穿19,800點的好淡分水線後，走勢上可以發出進一步向好的信號，政策托底的成效再次凸顯，但估計市場需要看到宏觀面出現持續改善，才有助打開上升空間。

內地明確提出明年要大力提振消費，要全方位擴大內需，除了穩樓市穩股市之外，大力提振消費亦是政策重點方向之一，相信對餐飲股有利。

海底撈業務具增長動力 另一方面，由於在疫情期間逆市擴張，海底撈在2021年面對經營困難情況，但經過快速有效的架構調整後，公司在2022年開始恢復盈利。

以今年上半年的中期業績來看，海底撈半年營業額按年上升13.8%，股東應佔溢利達到20.38億元人民幣，而外賣業務以及新品牌烤肉店的推出，都是未來增長亮點之一。建議可於17元以下買入，向上阻力位22元，支持位15元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）