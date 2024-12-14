專家樓評：樓按放寬 受惠一族全面睇

今年10月政府全面放寬按揭監管措施，在按揭成數方面，放寬前，3,000萬元以上樓價的按揭成數不足七成，設有按揭額上限2,100萬元，而樓價3,500萬元以上的按揭成數僅達六成，而現時任何樓價按揭成數可高達七成，放寬後高價物業的首期門檻即時降低。

是次放寬還包含非自用物業，例如出租物業或投資物業的按揭成數上限由六成上調至七成、以公司名義形式持有物業、以資產水平方式申請貸款的按揭成數亦由六成上調至七成；原本對於二套房按揭的規限亦放寬，現時若按揭申請人本身已有按揭在身，又或本身已成為按揭擔保人，已不再受限於下調按揭成數至少一成的準則，按揭成數同樣可達七成。

提升豪宅買家入市意欲 除了按揭成數，有關借款人的供款佔入息比率上限亦全面調整至一律50%。放寬前非自用物業（出租/投資物業）及二套房按揭的供款佔入息比率僅達40%。供款佔入息比率之「供款」包括借款人每月之總債務供款金額，而並非只以新購物業供款計算。假設借款人已有自用物業按揭供款在身，若再買一層樓申請按揭，便需將兩個物業按揭供款連同其他債務供款（如有）一併計算總額，而以往這情況之總供款金額佔每月入息不多於40%，現在上限則提高至50%，減低上會難度。

以上幾項樓按同步放寬帶來協同作用，買樓投資或收租人士很多時已有按揭在身，放寬前可申請之按揭成數往往不足六成，基於已屬二套房按揭而需要扣減一成按揭，按揭成數僅達五成，故放寬後等於可申請按揭成數由五成跳至七成。由於入市3,000萬元以上高價物業的買家多屬於持有較充裕資金的人士，當中投資物業比例亦相對高些，是次放寬讓這些潛在買家的首期及入息要求均有所降低，增加入市投資物業的意欲。

中原按揭董事總經理 王美鳳