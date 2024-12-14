行業分析：內地快遞業內捲趨激烈

內地快遞市場規模持續增長，今年內地推出政策促消費、擴內需，以實施大規模設備更新和消費品「以舊換新」，為快遞市場帶來機遇。快遞公司持續拓展下沉市場，網絡覆蓋擴大，帶動整體快遞業務量有所增加。此外，快遞企業不斷完善基礎設施，並積極布局無人車、無人機、智能分揀等先進技術設備，令行業運輸運能力增強，網絡體系逐步完善，令服務效率及質量提升。

年內收入已突破萬億 據國家郵政局監測數據，今年8月內地的快遞業務量已經突破1,000億件，較2023年達到千億件有所提前。在今年「雙11」的電商大促銷旺季，10月21日至11月11日期間全國共處理快遞包裹127.8億件，截至「雙11」活動結束，今年全國快遞業務量已超過1,400億件，業務收入突破一萬億元人民幣。目前「快遞進村」令農村市場潛力加快釋放，加上「快遞出海」帶動跨境業務提升，料未來農村及海外市場將可支持快遞業務需求增加。

近日順豐控股完成在港上市，按2023年收入計，集團為內地及亞洲最大的綜合物流服務提供商，今年第三季營業收入按年增長12.1%至724.5億元（人民幣‧下同），集資後將繼續加強國際及跨境物流能力，並提升及優化內地的物統網絡及服務，料可提升順豐的市佔率。

企業或打價格戰搶客 至於中通快遞的第三季營業額按年上升17.6%至106.8億元，期內核心快遞服務收入按年增長18.1%，主要受惠包裹量增加及單票價格上升所帶動。公司表示第三季系統性加深與各大電商平台在逆向物流、偏遠地區配送及增值服務等方面的合作，而公司持續降本增效，令單票分揀加運輸成本出現下降。雖然第四季為網購旺季，但公司下調年度業務量的目標，並認為低價值電商包裹比例不斷上升，令集團前景帶來挑戰。

由此可見，內地快遞市場「內捲」（競爭）激烈，企業或有需要以價格戰來擴大市場份額，但同時必須降低成本，以維持利潤率穩定。除內地市場外，企業亦持續出海，極兔上半年扭虧為盈，並積極拓展海外市場。據弗若斯特沙利文的報告，極兔於東南亞地區的市場份額達到27.4%，內地的市佔率約為11%，而極兔更拓展新市場，如拉丁美洲、中東和非洲等，相信有助支持未來業績增長。

獨立股評人 陳鳳珠（作者為獨立股評人，沒持有上述股票）