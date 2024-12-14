市建旺角項目住宅樓面申增13%
受惠油麻地及旺角地區放寬發展密度，市區重建局向城市規劃委員會遞交申請，擬議將旺角山東街/地士道街重建項目的地積比率由7.5倍，放寬至8.5倍，令住宅樓面增加逾13%。
項目範圍旺角山東街、地士道街及奶路臣街與部分地士道街休憩花園等，屬住宅甲類用地，建議將項目住用地積比率提高一倍，使住宅樓面增至逾15.19萬方呎。
粉嶺北地傳每呎補價千六
至於非住用部分地積比率約0.5倍，提供樓面面積約8,940方呎，整體地積比率維持約9倍。項目將建一幢34層高住宅大廈及一幢7層高商用物業，預計興建300至380伙。
另外，新世界發展(00017)等粉嶺北第14區烏鴉落陽馬適路住宅項目，消息指項目已達成換地協議，市傳每方呎補價金額約1,600元，以商住總樓面共逾111.8萬方呎計算，折合約17.8億元。該公司指，集團在北部都會區擁1,500萬方呎土地儲備，不少毗連新田科技城，其中與招商蛇口合作的上述商住項目已完成補價，將於明年初動工，提供約2,300伙。地政總署指，申請人採用傳統方式進行補地價，並毋須額外承建公用設施。
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