新界屋苑交投失色

港半數藍籌盤買賣減 第一城挫66%最傷 樓市失去方向，市場交投難有突破。綜合代理資訊，12月截至昨日，10大二手屋苑暫錄約75宗成交，僅較上月同期多出一宗。期內仍佔半數屋苑成交下挫，新界屋苑表現失色，買賣跌幅最大分別為沙田第一城及東涌映灣園，按月勁縮約66.7%及57.1%，本月均只有3宗成交。

中原伍錦基表示，沙田第一城交投較上月明顯放緩，已有接近一周未聞成交，平均實用呎價約12,777元。近期樓市利好較少，在後市未明朗下，買家未敢貿然入市。他指出，該盤現時叫價低於400萬元放盤還有約5至8伙，相信購買力正在累積，預計農曆新年過後會逐步釋放，屆時價格料有反彈。

該行曹嘉華指出，映灣園上月同期錄約7宗買賣，本月減少約4宗，平均呎價約9,798元，回落約3%，對上一宗成交為2座高層G室，實用面積約809方呎，日前以約750萬元售出，呎價約9,271元。

麗港城售585萬蝕28% 另一個買賣跌幅達五成屋苑為鴨脷洲海怡半島，中原盧鏡豪指出，該屋苑本月暫只有3宗買賣，較上月同期約6宗減半，平均呎價約14,173元。餘下兩個交投回落屋苑為荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊，成交量按月減少約9.1%及8.3%。

至於本月表現較理想為茶果嶺麗港城，交投量按周彈升約1.2倍。該行洪金興稱，項目本月已錄約11宗成交，接近追平上月全月的13宗。不過，該盤蝕讓個案仍持續出現，美林物業陳松林指出，屋苑27座高層B室，實用面積約522方呎，減價約35萬元後，以約585萬元售出，呎價約11,207元。據悉，原業主於2020年3月以約820萬元入市，現沽貨帳面虧損約235萬元，跌價約28.7%。

爾巒呎價首跌穿八千 事實上，跌市下蝕賣情況相當普遍，部分業主以低價止蝕沽貨。中原王勤學表示，元朗錦田北爾巒茵羅洛斯大道1座低層連平台特色戶，實用面積約1,001方呎，四房連套房間隔，原叫價約1,000萬元，劈價200萬元，以約800萬元沽，呎價約7,992元，呎價為項目首度跌至「7字頭」。原業主於2014年3月以862.8萬元一手買入單位，持貨逾10年帳面仍損失約62.8萬元或約7.3%。

同區尚悅有持貨10年業主虧損離場，美聯陳鋒指出，屋苑3座中層B室兩房戶，實用面積約446方呎，以當年購入價460萬元「原價」放盤，最後減至436萬元售出，呎價約9,776元，單位2014年至今貶值約24萬元或約5.2%。

10大屋苑本月買賣統計