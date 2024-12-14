簡訊一覽
●富力地產(02777)今年11月總銷售收入約10億元（人民幣‧下同），按年增4.82%；首11個月累計則為101.9億元，按年跌45.74%。
●中國平安(02318)今年首11個月旗下財險及壽險原保險合同保費收入分別按年增長6.8%及8.8%，至2,923.23億元（人民幣‧下同）及4,721.24億元；而同期平安養老保險及健康保險分別錄保費收入158.81億元及160.67億元，前者按年下跌4.9%，後者則升14.1%。
●新華保險(01336)今年首11個月累計原保險保費收入1,631.66億元人民幣，按年增長2.2%。
●中國中免(01880)於12月11日被The Capital Group在場內減持68.9萬股，每股均價53.91元，持股量由5.28%降至4.69%。
●蒙牛乳業(02319)於12月11日被三菱日聯金融集團減持1,130萬股，每股均價16.85元，持股量由8.16%降至7.87%。
●小米集團(01810)旗下國際部門據報新設「出海銷售業務籌備組」，並招聘市場調研、項目管理、電動車售後工程師等職位；另小米自動駕駛部門新增多個針對海外市場的職位，解決自動駕駛在海外法規驗證及功能落地的相關問題。當完成籌組後，集團將於海外多個地區小批量賣車測試市場反應，為大規模銷售做準備，而海外銷售點主要依託國際部門旗下的小米之家門店，目前小米在海外有超過100間直營門店。
●調研公司Rho Motion的統計數據顯示，11月全球電動車銷量183萬輛，按年增長32.3%，連續3個月創新高。當中，中國月內電動車銷量127萬輛，按年增長50%，佔全球總銷量的近70%；美國和加拿大地區銷量17萬輛，按年增長16.8%；歐洲銷量28萬輛，按年略有下降，但按月升7.7%。
●螞蟻銀行（香港）與萬通保險達成戰略合作，於螞蟻銀行平台上推出多款創新保險產品。首階段推出的保險產品分別為意外保障計劃及危疾保障計劃。另螞蟻同系公司AlipayHK披露，今年香港市民以AlipayHK支付的士車資筆數較去年增長1.4倍。
●宏利香港宣布與大中華區領先醫療服務機構新風天域集團建立全新夥伴合作關係，通過新風天域旗下柏盛健康為合資格客戶提供免找數服務，為在內地工作或經常往返兩地的香港居民和內地訪港旅客提供多元化的醫療服務。
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