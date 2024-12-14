簡訊一覽

●調研公司Rho Motion的統計數據顯示，11月全球電動車銷量183萬輛，按年增長32.3%，連續3個月創新高。當中，中國月內電動車銷量127萬輛，按年增長50%，佔全球總銷量的近70%；美國和加拿大地區銷量17萬輛，按年增長16.8%；歐洲銷量28萬輛，按年略有下降，但按月升7.7%。

●螞蟻銀行（香港）與萬通保險達成戰略合作，於螞蟻銀行平台上推出多款創新保險產品。首階段推出的保險產品分別為意外保障計劃及危疾保障計劃。另螞蟻同系公司AlipayHK披露，今年香港市民以AlipayHK支付的士車資筆數較去年增長1.4倍。

●宏利香港宣布與大中華區領先醫療服務機構新風天域集團建立全新夥伴合作關係，通過新風天域旗下柏盛健康為合資格客戶提供免找數服務，為在內地工作或經常往返兩地的香港居民和內地訪港旅客提供多元化的醫療服務。