謀推CharGo充電狗 寧德申請註冊商標

中國科企繼續在中美科技賽道上急速追趕。內地龍頭電池製造商寧德時代據報向國家知識產權局提交3個「CharGo充電狗」商標的註冊申請，涉及運輸工具、科學儀器以及建築修理3大國際分類，目前均處於等待實質審查階段。

「CharGo充電狗」為寧德研發的一款集成移動充電、分布式儲能和新能源汽車電池安全監測3大功能於一體的創新產品，為新能源汽車用戶提供便利，支持城市新能源基礎設施。