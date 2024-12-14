謀推CharGo充電狗 寧德申請註冊商標
中國科企繼續在中美科技賽道上急速追趕。內地龍頭電池製造商寧德時代據報向國家知識產權局提交3個「CharGo充電狗」商標的註冊申請，涉及運輸工具、科學儀器以及建築修理3大國際分類，目前均處於等待實質審查階段。
「CharGo充電狗」為寧德研發的一款集成移動充電、分布式儲能和新能源汽車電池安全監測3大功能於一體的創新產品，為新能源汽車用戶提供便利，支持城市新能源基礎設施。
比亞迪預期全年銷量425萬輛
提及新能源汽車，比亞迪股份(01211)首席科學家廉玉波稱，至今集團累計新能源汽車銷量逾1,000萬輛，估計今年底的年度銷量可達425萬輛，但承認集團對產業鏈整體抗風險能力有待提升，晶片、操作技術、工業軟件核材料等還有待突破，且需要加強攻關，實現完全的自主可控。
此外，美的集團(00300)透過採用Amazon Connect，在海外14個國家和地區成功部署雲端全渠道客戶服務中心，藉着新增的生成式人工智能（AI）功能構建智能化、個人化的雲端客服中心，令部署周期從數月大幅縮短，營運成本降低30%。
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