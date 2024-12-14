博通股價曾漲22% 市值首破萬億美元

人工智能（AI）概念股、無廠半導體公司博通（Broadcom）上財季業績優於市場預期，更指引明年1月底止本財季AI相關收入增長65%，刺激股價周五早段暴漲最多22.44%，市值首度突破一萬億美元。

實際上，博通本財季收入指引不過是約146億美元，按年增長約22%，沒有驚喜，其中半導體分部的收入預計只會增長約一成，因為非AI晶片的需求會有所倒退。

然而，公司相信，其面向數據中心營運商AI部件的市場規模在3個財年內會升至約900億美元，行政總裁陳福陽表示，不久前把兩家最大的數據中心營運商收歸為客戶。

Apple傳自研藍牙及Wi-Fi晶片 業績出爐不久前，市傳為博通貢獻約20%收入的大客——蘋果公司（Apple Inc.），計劃明年開始將藍牙和Wi-Fi晶片也改用自家設計，交台積電生產，取代一些博通的產品，首先搭載於家居設備，2026年再引入到iPhone，同時「2026年之前引入到iPad和Mac機，似乎Apple把與博通的合作方式偏移向AI晶片。陳稱，會繼續與Apple在橫跨多年的「技術路線圖」上保持緊密合作。

截至10月底止2024財年第四財季，博通收入按年增長51.19%至140.54億美元，整體毛利率按年微升0.13個百分點至64.05%。當中，半導體分部收入按年升12.33%至82.3億美元，基建軟件分部收入按年升1.95倍至58.24億美元。

該企非公認會計準測（non-GAAP）的經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）相當於收入64.67%，指引本財季升至約66%；經調整純利按年升44.8%至69.65億美元，相當於每股1.42美元，勝預期。