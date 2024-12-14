拉加德估歐中性利率高過以前 Euro靠穩

歐元匯價連跌6日後，主因是歐洲央行連續在3次議息會議後減息，但歐元昨日終於有站穩的迹象，兌美元曾報1.0465，兌港元曾報8.1362。歐洲央行行長拉加德透露，日前的議息會議沒有討論中性利率，她承認中性利率無法精準地確定，但相信可能較以前高一點。

抗通脹工作未結束 所謂中性利率，是指利率水平不會為經濟帶來擴張或收縮的影響。對於本次僅減息0.25厘而不是半厘，她解釋，現時離通脹目標愈來愈近，但抗通脹工作還沒有結束。同時，地緣政治緊張局勢可能推高通脹，貿易摩擦使通脹前景變得不確定。她重申未來將依賴數據，逐次會議作出利率決策。

而歐央行管理委員會成員德加洛昨日表示，會準備在未來一年進一步降低利率，對當前市場對未來利率的預期感到滿意。

市場預計，明年歐元區利率或由目前3厘降至1.75厘。可是富達國際認為，借貸成本可能進一步降至1.5厘。原因是市場對央行未來減息的預期較該行估計來得鷹派，如果經濟下行風險實現，央行可能會進一步減息。

PIMCO（品浩）投資組合經理Konstantin Veit相信歐洲經濟增長將繼續低於央行的預期，而市場亦可能會將利率定價於更低的水平，認為未來數個月的數據將決定放寬政策的速度及規模。

瑞士不排除負利率 至於位於歐洲但使用本幣的瑞士，周四令人意外地減息半厘，為近10年最大一次減幅。央行行長施萊格爾（Martin Schlegel）表示，不能排除未來出現負利率的機率，但補充「負利率機率已經變得很小，瑞士央行並不喜歡負利率。」瑞士央行曾在2022年以前共實施7年的負利率政策。瑞士法郎匯價連跌5日，昨日跌幅較周四減息當天顯著收窄，兌每美元曾報0.8939，兌港元曾報8.6995。