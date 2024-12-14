納指破頂 美股基金今年料吸資3.7萬億

特朗普出席紐約交易所開市儀式後翌日，美股周五早段個別發展，道指短暫重回四萬四點關後曾倒跌36點，報43,877點；標指升27點，報6,078點；納指則破頂，曾升158點，高見20,061點。

大行：下月「升過龍」機會大 美銀策略師Michael Haetnett表示，美股基金今年資金淨流入勢創下4,800億美元（約3.744萬億港元）的紀錄新高，單是截至周三（11日）為止的一周再吸資130億美元，指「美股7雄」的往績市盈率達62倍，突破之前泡沫的紀錄，跟1990年尾（千禧科網泡沫爆煲前）相似的還有升市廣度不足，跑贏標指整體表現的成分股僅得31%，推介買入中國股票，「因為特朗普要的是經濟增長而非通脹，一旦大家發現對關稅的擔憂是過慮，就會跑贏」。

高盛環球市場董事總經理Scott Rubner表示，美股明年1月相當大機會「升過龍」，因為當前流通資金水平處於新高會加劇大市波動，而且「美股7雄」佔標指權重升至33%。

企業消息方面，市傳蘋果公司（Apple Inc.）進一步擴大中國以外的生產基地，擬明年首度在印度生產AirPod無線耳機，富士康在印度南部大城海德拉巴附近為此建設的廠房現在已經試產，下季就會正式運作，產量爬坡會很快。Apple股價早段曾升0.53%。

同屬「美股7雄」的電動車龍頭特斯拉（Tesla）則於內地推出全新的車機融合功能——高級智能召喚（Actually Smart Summon，ASS），車主通過手機應用程式讓車輛從車位自動開到自己身邊或指定位置，但要保持在車主視線範圍內移動。該股早段曾升1.79%。

大賣場Costco公布，截至11月24日止季度（12星期），撇除燃油價格和匯率變動後的經調整同店銷售按年升7.1%，其中美國升7.2%，加拿大升6.1%，其他海外市場升7.1%，而電商分部則升13.2%。該企行政總裁評論，消費者今年花錢「非常、非常基本」，開支從食肆轉移至食品和雜貨。

Costco季度多賺13% 勝預期 期內，Costco收入按年升7.52%至621.51億美元，遜預期；純利升13.15%至17.98億美元，攤薄後每股純利4.04美元，勝預期。該股早段曾升1.85%。

另外，半導體老店英特爾（Intel）前行政總裁蓋爾辛格「人走茶涼」，現暫代其職的財務總監津斯納表示，對分拆晶片生產部門持開放態度，指IFS（英特爾晶圓服務）財務和營運已成獨立實體，連董事會和營業流程軟件系統都自成體系。