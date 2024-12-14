侵侵諗計寬金融限制

傳減銀行監管機關 存保公司或遭開刀 人稱「侵侵」的美國候任總統特朗普曾說，已故的同黨列根是他最喜歡的美國總統。實際上，其經濟思路也像列根，主張透過放寬監管等手段激活美國經濟，以便和地緣政治對手鬥爭。繼揚言10億美元以上美國投資項目「特」快審批後，消息指，「特班子」正研究將收縮銀行監管機構，連去年才救過硅谷銀行（SVB）危機的聯邦存款保險公司（FDIC）也不放過。

向銀行監管機構開刀，一來是特朗普想縮減政府開支，二來也回應一些共和黨議員對某些金融機構的不滿。不過，要留意的是，聯儲局曾批評特朗普首個任期內放寬金融業監管，種下去年SVB「爆煲」的種子。

考慮精簡架構 涉聯儲局 消息指，下任聯邦銀行監管機構的潛在人選近日到特朗普的顧問、獲提名為下任財長的貝森特、政府效率部（DOGE）「見工」，而特朗普的顧問亦問過FDIC、貨幣監理署（OCC）的「求職者」可否將存款保險的職能併入財政部。

跟特朗普如膠似漆的世界首富、DOGE專員馬斯克曾經批評「疊床架屋的監管機構太多」，上月呼籲撤銷奧巴馬年代建立的消費者金融保護部（CFPB），市傳特朗普的顧問也討論過能否將幾個銀行監管機構FDIC、OCC和聯儲局合併或重組，「特班子」甚至想過FDIC、OCC和聯儲局部分部門乾脆不用合併，「只留一個」，或者CFPB可以炒掉所有負責監管的人員，只留教育消費者的部門。

人幣貶值或再提高關稅 不管如何，他周四在紐交所重申一些激活美國經濟的主張，如「我們準備把企業利得稅率減至15%，但前提是你在美國生產」，否則稅率仍是21%，強調增加開採美國石油去降低通脹，更稱「股市就是一切，非常重要」。儘管沒有直接回應建立比特幣國家儲備的事，但提到「我們將會為加密幣做些很棒的事，因為我們不想中國或其他擁抱它的國家領先」。

由此可見，他為美國經濟打強心針，一大目的就是與中國鬥爭。候任貿易和製造業高級顧問納瓦羅，更對中國可能透過人民幣貶值應對關稅上升發出強烈警告，說「特班子」不會天真地看待中國操縱人民幣的任何企圖，「我不認為特朗普的財政部會非常歡迎中國的貨幣操縱行為，中國作為貨幣操縱國的歷史眾所周知」，如果中國讓人民幣貶值，特朗普可能選擇再提高關稅，不會等財政部半年一度的《匯率操縱國》報告。

事實上，滿腹經濟理論的美國財長耶倫直言，比較優勢學說這個初級經濟理論，亦即把工業生產交給成本較低的國家，實際上有負面影響，「尤其是中國加入世界貿易組織（WTO）後」。

法國巴黎銀行表示，特朗普會兌現大部分外交、經濟和貿易主張，「包括關稅這些可能傷害美國經濟的政策」，市場卻未有認真對待（僅視之為談判手段），警告關稅會對美國物價構成「永久衝擊」，難以令通脹預期降溫，尤其是進口成本上升會傳遞到工資等方方面面，聯儲局自然需於更長時間維持緊縮性的貨幣政策。