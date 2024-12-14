貝萊德建議投資組合配置2%比特幣

全球最大的資產管理公司貝萊德最新於投資觀點報告中，建議投資者將比特幣（Bitcoin）納入多元資產投資組合，建議配置比例最高為2%。加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，昨日比特幣企穩每枚10萬美元樓上，曾高見102,524美元；以太幣則在3,900美元上落，曾報3,902美元。

報告認為，比特幣的價值驅動因素與傳統資產截然不同，令比特幣與主要風險資產的長期相關性較低，也意味它可以為投資者提供更多元化的報酬來源。但該行補充，雖然比特幣與其他資產的相關度較低，但波動性更大，所以它對整體風險的影響與「美股七雄」股票類似，且面臨包括無法實現廣泛採用的風險，易遭大幅拋售。

烏克蘭擬下季加密幣合法化 至於加密貨幣熱潮近期御風而行，據報長期陷入俄烏戰事的烏克蘭都有意於明年首季將加密貨幣合法化。另外，阿根廷總統米萊（Javier Milei）近期也預告一項2025年的自由貨幣流通計劃，將允許阿根廷人民自由選擇貨幣進行交易，其中包括比特幣。

OSL首席商務官Guoliang Hao表示，作為一個受監管的數字資產平台，OSL將採用嚴格篩選流程，並確保只有優質代幣才可在其平台上市。