套息交易或重現 日圓料續貶

自從日本央行放風指傾向下星期維持息率不變，日圓匯價持續走弱，昨日兌每美元更跌至153.09，折合每百日圓兌5.07港元。美國銀行駐東京的日本外匯和利率策略主管周佐山田提及，如果日央行推遲加息行動至3月，套息交易很可能重現，而且圓匯有機會再度貶值至155，甚至會略低過11月的157水平。

下周凍息機率74% 統計指，現時交易員預期日央行下星期按兵不動的機率約74%，主因央行官員需要更多時間評估海外風險和明年工資前景。

外媒最新調查顯示，約四分之三日企認為，「特朗普2.0」時代將對商業環境產生負面影響，而不確定的經濟前景也促使官員保持觀望態度。另有高級政府官員指，日本經濟仍處於停滯狀態，冀央行謹慎行事。

日本央行發布的季度短觀調查顯示，第四季日本大型製造商商業信心改善，期內大型製造業信心指數升至14，較第三季的13增強。調查是影響央行貨幣政策決策的關鍵經濟指標之一，期內大型非製造業景氣指數亦保持在相對較高的33，惟較第三季的34略為下跌。

散戶掟日股外資買 日本股市結束4日升勢，日經平均指數昨日收跌378點或0.95%，報39,470點。不過，全周累計仍升0.97%，連升兩周。

東京證券交易所數據顯示，截至12月6日止一周，日本散戶4星期以來減持日股，金額逾4,806億日圓（約244億港元），且淨賣出金額創一個月新高，反之外資轉為加倉日股，金額有1,249億日圓（約63億港元），是3星期以來首度增持。