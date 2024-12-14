洲際航天遭科技園入稟追討四千七百萬

文曾吹噓洲際航天推動香港「再工業化」。不過，現實是，旗下航天業務迄今「斗零」收入都沒有，反而負責有關業務的實體——航天衛星技術有限公司、香港航天衛星測控有限公司、香港航天衛星數據有限公司，本周一（9日）各自接獲科技園公司發出日期為2024年12月6日之傳訊令狀連同申索背書，齊齊被告。

涉及租金管理費支出 根據該等令狀，洲際航天上述3家實體租用將軍澳駿昌街5號將軍澳工業邨數據技術中心、駿昌街18號將軍澳工業邨先進製造業中心的若干物業。現在，科技園公司向3企申索「空置管有權」，亦即要以交吉方式收回物業；以及未付租金、管理費及支出總金額，這部分已經涉資約4,740萬元，這未計應計利息、其他違反租賃協議的損害賠償。

洲際航天正就訴訟尋求法律意見，預期「不會對本集團的日常營運及財務狀況造成任何重大不利影響」。

然而，長期由文壹川掌舵的該企早就「唔掂」，3月27日已自爆先進製造業中心今年頭3個月欠租逾1,300萬元人民幣，今年3度大折讓配股撲水逾1.63億元，上月底再蝕過千萬元人民幣出售惠州物業，10月中最近一次配股時的解釋就包括仍有迫切需要籌措中短期營運資金，事關當時首兩次配股所得的資金現在恐怕經已耗盡。值得一提，首兩次配股行動的「投資者」李小飛和任然均在股票到手後極速賣出。

洲際航天股價周五瀉5.88%，收報1.12元，比2021年借殼上市後的盤中高位累瀉97.76%，今年以來累挫65.85%。

文壹川