內地上月社融增量2.3萬億 遜預期

內地上月新增社會融資規模雖按月增67.14%至2.34萬億元（人民幣‧下同），仍不及市場預期的2.8萬億元，按年瀉49.13%，又是明顯靠政府債券淨融資增加1.31萬億元，即政府獨力撐社融的格局。

新增人幣貸款5800億 單計11月，新增人民幣貸款錄5,800億元，按月回升16%，但按年仍急瀉46.78%，且遠遜預期。首11個月累計新增貸款增加17.1萬億元，按年亦減20.75%。分部門看，住戶貸款增加2.37萬億元，問題是短期貸款新增4,144億元，竟少過首10個月的4,514億元，由反映樓按的中長期貸款增加1.95萬億元所抵銷。11月來看，中長貸增加3,000億元，按月及按年各升1.72倍及28.7%，官媒表示樓按提前還款的現象已明顯減少。

首11個月新增貸款規模佔八成之多的企業單位，上月新增貸款僅2,500億元，按月亦大漲逾九成，但只及去年同期8,221億元的三成水平。

11月底止，人民幣貸款餘額按年增速放緩至7.7%，略低過10月的8%，較去年同期亦進一步回落3.1個百分點；廣義貨幣（M2）餘額311.96萬億元，按年增長7.1%，目前反映流動性的狹義貨幣（M1）餘額65.09萬億元，按年跌幅收窄至3.7%，意味着兩者速度相減的「剪刀差」已大為縮減。

人民幣兌每美元在岸價下午4時半收報7.2795，按日跌165點子。由官方開出的人民幣中間價報7.1876，按日續下調22點子。而離岸人民幣同樣曾穿7.29算，每百港元一度兌93.81元。

人行支持銀髮經濟融資 另外，中國人民銀行等9個部門聯合印發銀髮經濟發展相關指導意見， 提到要加大銀髮經濟直接融資支持力度，鼓勵和支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大，以及具行業代表性的銀髮經濟企業在主板上市，並支持符合條件的中小企在創業板、北交所以及全國中小企業股份轉讓系統上市或融資。