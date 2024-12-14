華明年經濟恐僅增4.2%

穆迪憂房地產低迷掀連鎖影響 金融機構展望「負面」 3大國際評級機構近日先後預測明年中國經濟的前景，其中惠譽及標普特別擔憂美國加徵中國貨關稅的潛在打擊，而穆迪更關注內地房地產行業低迷，及房地產市場對家庭以至各行各業的連鎖影響，預期明年國內生產值（GDP）增長放緩至4.2%，並續予以中國金融機構展望「負面」。事實上，明年中央經濟工作的9大重點任務之中，尚未見穩樓市等執行細節，令市場失望，惟投行仍普遍相信，明年官方經濟目標會定在5%。

穆迪預計，中國經濟增長將由今年的4.7%進一步放緩。除了房地產低迷外，內需復甦的不確定性仍是整體經濟增長的主要風險，而美國針對內地貿易及外交的政策則可能是另一不確定因素。由於預期內地利率下降、經濟增長放緩帶來的盈利壓力，故對明年中國金融機構的「負面」展望維持不變。當中，內銀、壽險公司及不良資產管理公司的展望均為「負面」。

高盛料內房投資跌9% 相對周一召開的政治局會議罕有提出「加強超常規逆周期調節」、強調「穩住樓市股市」，摩根士丹利、高盛及澳新銀行齊聲指，周四閉幕的中央經濟工作會議的增量政策細節訊息有限。大摩指，中經會為第二輪中央刺激經濟政策揭序幕，惟今輪政策方向偏向溫和。

高盛認為，中經會反映決策者更重視消費等民生方向，帶來少許「驚喜」，但缺乏穩樓市和通脹正常化的清晰可行戰略讓人失望，且當局似乎不打算動用中央資源來支持房企債務重組，故料明年內房投資將下跌9%。

雖然中經會未見明年財赤等具體目標，但投行野村稱，今次會議聲明符合其預期，包括該行早已呼籲採取更多具體措施來支持消費多時。該會也未提及「非常規」的逆周期政策，卻加強該行對明年財政政策的樂觀看法。而野村與巴克萊均相信，明年政策舉措的具體數字或方案，有待明年3月官方重大會議才公布。

財政赤字或達3萬億 巴克萊在報告指，是次會議的前瞻性指引符合其此前對貨幣及財政政策的預期，認為中方更有可能以漸進的方式推出應對政策。同時，在衡量下輪措施的節奏、規模和組成時，應重點留意關稅、房地產和股市的發展變化。

至於明年官方的經濟增長目標，富瑞及麥格理估計會再「保五」，後者補充目標亦可能定為「4.5至5%」。富瑞續提醒，明年內地的高校畢業生將增加至1,220萬人，勢加大整體就業壓力。為求穩增長達標，財政赤字或達兩萬億至3萬億元人民幣，財政刺激會主要針對供應端之上；麥格理則預料，明年財政赤字率提高至4%，與大摩預測一致。

反觀中金公司在中經會看到更多積極信號的表述，指該會延續9月以來的穩健增長政策導向。該行指，目前市場尚處於政策出台後「脈衡式反應」之中，會上提出的舉措預期有助於適度提振樓市需求，其中供給端調整舉措相當重要，建議投資者在考慮房地產行業投資機會時，綜合考慮房企所持土儲質量、短期經營情況穩健性及企業估值水平。

投行對中央重磅會議看法