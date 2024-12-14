基建債100手或以下全數配發

港府昨日公布基礎建設零售債券的認購及配發結果。據配售銀行及香港中央結算提供的認購資料，截至12月6日下午2時認購期結束為止，政府共收到127,594份有效申請，申請的債券本金總額達177.76億元。所有認購100手或以下的申請均將獲全數配發所申請的債券，而認購100手以上的申請則將獲配發最高本金分配金額上限100手。