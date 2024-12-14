基建債100手或以下全數配發
港府昨日公布基礎建設零售債券的認購及配發結果。據配售銀行及香港中央結算提供的認購資料，截至12月6日下午2時認購期結束為止，政府共收到127,594份有效申請，申請的債券本金總額達177.76億元。所有認購100手或以下的申請均將獲全數配發所申請的債券，而認購100手以上的申請則將獲配發最高本金分配金額上限100手。
最終發行177.3億 下周三上市
基礎建設零售債券的最終發行額為177.3億元，將於12月17日發行，翌日（下周三）掛牌上市。
同日，金融管理局公布今年11月底外匯基金的主要分析帳目。該月外匯基金的境外資產增加308億元，至35,064億元；貨幣基礎為19,501億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘，以及已發行外匯基金票據及債券。
為提高香港基金投資產品資訊透明度，香港交易所(00388)推出綜合基金平台基金資料庫，提供逾2,000隻香港證監會認可基金的重要訊息，而業務平台和通訊網絡的其他功能正在積極開發中，將可用於協助基金訂單傳遞和代理人服務業務。港交所及證監會均指，會持續與行業參與者合作，以全面落實有關項目。
證監推「咪做水魚」防騙活動
此外，今年首9個月，執法部門共接獲超過3,400宗網上投資詐騙案件，涉及損失合共約22億元。同期，證監會處理逾360宗欺詐及詐騙投訴個案。為持續加強投資者教育，證監會加強防騙宣傳，奉勸投資大眾「咪做水魚」。
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