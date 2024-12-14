滙控擬縮減消金業務版圖

評估退出墨西哥市場

其中，墨西哥是列入評估的一個市場。報道指，自2002年透過收購Grupo Financiero Bital進入墨西哥市場以來，滙控在墨西哥的存款增長至近300億美元，成為第9大市場，營運成本為18億美元。進軍墨西哥逾20年，滙控遇到不少問題，包括在2012年因未能防止毒梟洗錢數億美元而被美國當局罰款超過20億美元。事實上，滙控的主要國際競爭對手花旗集團，也正着手退出墨西哥消費金融業務。