滙控擬縮減消金業務版圖
滙豐控股(00005)據傳正在檢討在英國和香港以外的消費金融事業，有可能大幅縮減在墨西哥等國家的業務，以進一步削減成本。英國傳媒引述消息指，滙控正檢視核心市場以外的市場，可能縮減消費金融的版圖，並專注於服務較富裕的「卓越理財」（Premier）客戶。
評估退出墨西哥市場
其中，墨西哥是列入評估的一個市場。報道指，自2002年透過收購Grupo Financiero Bital進入墨西哥市場以來，滙控在墨西哥的存款增長至近300億美元，成為第9大市場，營運成本為18億美元。進軍墨西哥逾20年，滙控遇到不少問題，包括在2012年因未能防止毒梟洗錢數億美元而被美國當局罰款超過20億美元。事實上，滙控的主要國際競爭對手花旗集團，也正着手退出墨西哥消費金融業務。
滙控兩年前亦將加拿大事業以100億美元賣給加拿大皇家銀行，並同樣在法國和美國退出虧損的消金業務。另集團也檢討在馬來西亞和印尼的事業，以盡可能集中資源於卓越理財客戶，而非消費大眾，以謀求降低成本，取得更大的收益。
早前外媒亦報道，滙控正考慮於明年6月前完成大型重組，冀每年削減成本至少30億美元，意味全年開支減少約10%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：