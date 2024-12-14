渣打：華政策抵禦「特」襲 明年恒指最牛見24500

渣打財富方案首席投資辦公室發表明年投資市場展望，集團北亞區投資總監鄭子豐表示，恒生指數自9月強勁反彈以來，已退守至兩萬點左右，預期明年特朗普上任後或推出新關稅措施的背景下，恒指維持在20,000至22,500點窄幅上落，直至市場更清楚掌握明年3月內地兩會潛在公布的財政刺激措施。

他認為，若內地直接財政刺激來得更早或更大幅度，抵銷特朗普的政策威脅，恒指或回升到22,500至24,500點。不過，如果刺激政策或企業盈利前景持續不明朗，企業再投資內地市場信心未穩，大市或下試悲觀情景區間18,000至20,000點。

偏好A股多於港股 渣打香港財富方案高級投資策略師陳正犖指，由於內地政策偏向寬鬆，繼續看好優質高股息非銀行國企H股，同時有望受惠於潛在財政刺激，可趁非必需消費品、通訊和科技股回調時加大部署；與香港離岸股票相比，他較看好A股，認為A股對政策更為敏感，並且較少受到全球資金流動的影響。

人民幣匯價方面，陳預期，離岸人民幣兌每美元匯價3個月弱見7.35，但相信內地政策措施或可能限制人民幣貶值空間，12個月內回升至7.2水平。

估美下周減息¼厘 鄭子豐預期，聯儲局下周料減息0.25厘，明年再減0.75厘，未來12個月美國經濟保持增長機會率達85%，而隨着經濟增長周期延長和現金收益率下降，環球股票和黃金預計將跑贏現金。

他認為，特朗普整體政策重點是「美國優先」和促進經濟增長，因此建議超配環球股票，尤其是美股。當中，美國中小型股及地區銀行股屬吸引機會型投資，同時繼續看好美國科技、通訊服務及大型銀行股。黃金方面，受惠於主要央行料繼續增持黃金儲備，加上美國債務增加或觸發避險需求，該行將黃金12個月目標價升至每安士2,900美元。