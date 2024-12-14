越疆籌逾8億 入場費$4202
新股趕在年尾上市，協作機器人研發製造商越疆(02432)昨日起加入招股行列，每股招股價介乎18.8至20.8元，每手200股，入場費4,201.96元。首日認購反應不俗，綜合券商數據，其孖展認購已錄逾0.6倍超購。
該公司將於下周三「截飛」，今次發行4,000萬股H股，香港公開發售佔5%，國際配售佔95%，集資最多8.32億元，預期於12月23日首掛，勢成為本港第三家特專科技（俗稱18C）上市公司。
草姬孖展超購4391倍今年次高
至於下周一截止認購的保健品公司草姬集團(02593)，其孖展認購再升溫！券商累計為借出614.98億元孖展額，相當於公開發售集資部分，超購逾4,391倍，成為今年新股超購王第二名，預期下周四掛牌。
第二日招股的內地連鎖中式餐廳小菜園(00999)，在部分券商出現抽飛，富途孖展認購由前日的1,700萬元，縮至昨日的1,000萬元，整體孖展認購尚未足額，將於下周三「截止認購」，預期下周五上市。
另外，內地力谷消費之際，麥當勞中國前財務總監鴻飛據報將加入連鎖茶飲店霸王茶姬。公司創始人張俊傑正進行一輪「高管陣容升級」，以助提升日後門店營運模式、供應鏈、數碼化體系等方面。該公司有傳計劃赴美上市，集資介乎兩億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。市場普遍認為，此舉將有望加快霸王茶姬的上市進程。
不過，快速時尚電商平台SHEIN海外上市之路又再一波三折。外媒報道，英國金融操守局（FCA）正在使用較平常更長的時間審批其上市發行，因其供應商勞工行為或涉及人權問題。
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