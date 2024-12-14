越疆籌逾8億 入場費$4202

另外，內地力谷消費之際，麥當勞中國前財務總監鴻飛據報將加入連鎖茶飲店霸王茶姬。公司創始人張俊傑正進行一輪「高管陣容升級」，以助提升日後門店營運模式、供應鏈、數碼化體系等方面。該公司有傳計劃赴美上市，集資介乎兩億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。市場普遍認為，此舉將有望加快霸王茶姬的上市進程。