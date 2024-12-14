恒指失守兩萬關仍連升3周 券商撐消費股
中央經濟工作會議驚喜欠奉，拖累港股昨日全日受壓，恒生指數收市跌425點，收市失守兩萬關，即使全周埋單計，恒指累升105點或0.53%，連升3周，但周一憧憬救市所激發的升市已蒸發殆盡。中資券商中金卻看好未來政策刺激，認為消費鼓勵政策有望持續加碼，建議留意消費龍頭股。
北水單日掃貨143億
恒指低開158點，即時跌穿50天線，報20,238點已屬全日高位，尾市跌勢加劇，再失守10天線，下挫最多469點，低見19,927點，收報19,971點。國企指數跌173點或2.36%，報7,186點；科技指數跌121點或2.63%，報4,479點。南下「北水」轉淨流入，大舉掃貨達143.05億元，但全日成交按日僅增加0.46%至1,585.26億元。
不過，中金卻大派「定心丸」，中經會將提振消費放在優先位置，將帶動消費更快修復。
華遊戲銷售收入破頂
另一間券商中銀國際認為，新冠疫情對經濟的長期影響，消費者在今年變得更加謹慎，惟中央政府已着力解決地方政府債務問題，並採取措施刺激消費，相信仍是明年的焦點。若然在缺乏大規模刺激措施的情況下，預計本輪可選消費品的周期將比2010年代中期的上一輪周期更加艱難。
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，當局提出谷內需等政策大框架，外界早已預計得到，認為港股將重歸淡靜，內地希望金融市場穩定，預計股市不會大跌，恒指下方支持位約19,700點，上方阻力位在20,800點。
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