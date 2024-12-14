恒指失守兩萬關仍連升3周 券商撐消費股

恒指低開158點，即時跌穿50天線，報20,238點已屬全日高位，尾市跌勢加劇，再失守10天線，下挫最多469點，低見19,927點，收報19,971點。國企指數跌173點或2.36%，報7,186點；科技指數跌121點或2.63%，報4,479點。南下「北水」轉淨流入，大舉掃貨達143.05億元，但全日成交按日僅增加0.46%至1,585.26億元。

華遊戲銷售收入破頂

另一間券商中銀國際認為，新冠疫情對經濟的長期影響，消費者在今年變得更加謹慎，惟中央政府已着力解決地方政府債務問題，並採取措施刺激消費，相信仍是明年的焦點。若然在缺乏大規模刺激措施的情況下，預計本輪可選消費品的周期將比2010年代中期的上一輪周期更加艱難。