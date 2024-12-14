二手價連跌兩周 高位累瀉28%

二手樓價指數向下

本港樓價跌勢有擴闊迹象，代理行一份反映二手樓價走勢的指數，最新按周再跌約0.57%，連跌兩周累挫約0.7%，繼續處於超過8年低位。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，上述中原城市領先指數最新報137.59點，按周再錄跌幅。受新盤推盤及銷售減慢，以及中美關係未明朗與股市波動等因素影響，二手樓市成交淡靜。樓價繼續反覆，指數仍將在136至140點之間爭持，短期未見上升動力。

最新指數於2016年9月中的水平徘徊，樓市撤辣後已下跌約3.8%，今年暫累跌約6.53%，若相比2021年8月的191.34點歷史高位，跌幅達約28.09%。不過，若相比9月首次減息前的135.86點，則上升約1.27%，近日內地實施一系列提振經濟政策，預計對香港二手樓價的影響，將於明年1月上旬公布的數據反映。

港島樓價周挫1.5%最傷 此外，最新公布的大型屋苑、中小型及大型單位3項主要樓價指數，均同步按周下挫，跌幅約0.49至0.59%不等，並同樣連續兩周報跌。

以4個主要地區作統計，其中港島樓價指數按周回落約1.55%最多，九龍及新界西亦分別下跌約0.18%及0.82%。新界東為唯一樓價向上地區，指數按周上升約0.31%。