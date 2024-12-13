大行觀點：A股企業盈利增長值得看好

基於A股下游板塊利潤率復甦，且盈利基數較低，預期滬深300指數的每股盈利增長將從2024年的1%提升至2025年的6%。儘管A股市場的市盈率在經歷9月24日以來的反彈後，已接近其5年平均值水平，但歷史均值並非估值上限。無風險利率下降、更明確的財政政策支持、強勁的個人投資者淨流入，以及「耐心資本」入市將有助降低股權風險溢價。事實上，目前A股市場的股權風險溢價仍高於長期平均值1.1個標準差。

美國潛在加徵關稅的時間和幅度、中國政策支援出台的時機和規模，以及房地產市場的情緒都難以預測。就上升風險而言，更為積極的財政政策和房地產市場更早的企穩將是最重要的催化劑。民營經濟信心的持續恢復和更多「耐心資本」的入市，有望提升市場的估值中樞。在下行風險方面，地緣政治緊張局勢的可能升級，以及缺乏更多財政刺激或結構性改革，仍是主要擔憂。

宜留意4大投資主題 投資者在2025年，不妨關注以下具體的投資主題：一、更強有力且更明確的政策寬鬆受惠者；二、自主可控與國產替代加速；三、由併購所帶來的第二增長曲線；四、在市值管理和股東回報改革下，優質企業的估值重構。

在風格配置方面，由於市場中期展望向好，「增長」風格可能跑贏「價值」風格，小型股可能在明年上半年跑贏大價股，該趨勢可能會持續一段時間，直至觀察到更多有關盈利復甦或地緣政治緊張局勢可能升級的具體證據。在行業偏好方面，看好受惠於充足的市場流動性以及政策利好的行業，包括電子、家用電器、通訊、國防軍工和保險。

瑞銀證券中國股票策略分析師 孟磊