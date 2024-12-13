股市估市：環球股市來年聚焦5範疇

針對全球經濟，預示2025年全球市場將呈均衡增長，美國聯儲局貨幣政策、特朗普重返白宮後的政策，以及內地經濟表現等都存在變數及不確定性，這很大機會讓全球增長持續放慢。

美國經濟穩健，就業市場表現仍具韌性，能讓聯儲局在明年開始放緩減息步伐。特朗普上任後首要處理是驅逐移民，預期通脹很大機會受影響，加上關稅及減稅的推動，將令通脹加劇風險升溫，聯儲局將傾向寬鬆政策放慢或減少。

特朗普的中國關稅威脅論，將是內地面臨的最大風險。為應付未來不確定性的挑戰，內地除了廣結盟友，擴大「中國友好」的經濟圈，更重要是保經濟、擴大內需。自9月底開始，內地政府已接連下調存款準備金率（降準）及減息、擴張財政，以及針對穩定房市及股市等救市政策，以達成5%的國內生產總值（GDP）增長目標。

美股板塊輪動保升勢 近期內地多項數據顯示，製造業及樓市似乎已見初步成效，沒有再持續尋底，市場的信心也開始恢復，後續需要持續留意進一步財政刺激政策、中央經濟工作會議，以及明年3月兩會的公布。

明年美國資產傾向股優於債，繼續看好美股，預計人工智能（AI）將持續支持美股企業盈利，可望達雙位數增長，美股仍有望再挑戰新高。美國家庭債務佔淨資產比重仍處於歷史低位，消費者仍具有韌性，寬鬆貨幣政策將有助支持經濟維持增長，美股的市場廣度有望擴大，將有利各產業及市值型股票持續增長。

全球股市明年將維持向好，美股表現有望優於其他市場，預期明年升勢不會像今年般只集中大型科技股，升勢將擴散至其他產業，而行業類股的板塊輪動將成為常態。投資者可樂觀看待明年全球股市，並專注5大範疇，包括AI、數碼金融、人口高齡化、基礎建設，以及可持續發展的題材。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊