上水201個車位賣1.05億

資深投資者蔡伯能或有關人士沽出上水居屋順欣花園停車場一籃子車位，涉及201個，成交價約1.05億元 。

第一太平戴維斯表示，上述車位分布於地下及高層地下，現時物業由易泊停車場營運，平均每個車位成交價約52.2萬元。該行指出，屋苑共有830伙住宅單位，加上物業位於上水市中心，鄰近上水港鐵站及上水廣場等，車位需求龐大。附近住宅單位與停車位的比例約為10.6比1，反映供應緊張。

尖沙咀商場傳大學9億洽 該行指，上述易手停車場今年平均每月租金收入超過70萬元，扣取使費後，預期回報率約7厘，買家看中高回報，且具穩定收租能力的停車場物業作長線投資。順欣花園的住宅車位成交價曾錄120萬至140萬元，反映是次做價具一定防守性。

另外，市場消息指，由資深投資者羅守輝或有關人士持有的尖沙咀明輝中心零售基座尖東廣場，市傳獲本港大學出價約9億元洽購。該項目共有7層，總建築面積逾9萬方呎。據了解，原業主在1994年僅以約4.33億元買入上址。