租賃活躍：逸南開放式租1.35萬 每呎73.8元

租賃市場表現保持活躍，市區半新盤租金高企，鴨脷洲逸南開放式單位成交呎價約73.8元，創項目近年高位。

中原葉俊安表示，該廈高層C室，實用面積約183方呎，放租兩個月，以每月1.35萬元零議價租出。該行潘浩其指出，鰂魚涌THE HOLBORN第B座低層B6室，實用面積約255方呎，一房間隔享山景，以月租1.65萬元租出，呎租約64.7元，租客為剛於本港碩士畢業的專才客。

西半山盤回報4厘 此外，利嘉閣盧聖鋒稱，西半山中發大廈中層C室，實用面積約308方呎，每月叫租約1.5萬元，減租1,000元，以1.4萬元獲承租，呎租約45.5元。業主10月才以約410萬元買入收租，現享回報率約4.1厘。

新界居屋也有租賃需求，祥益林家倫指出，天水圍天頌苑O座高層6室，實用面積約426方呎，減租約1,500元，成交月租約一萬元，呎租約23.5元。該行盤嘉茵表示，屯門居屋美樂花園3座高層E室，獲高才通租客以每月1.6萬元承租，呎租約23元。