公居屋市況：青泰苑已補價313萬沽貶27%

二手樓價跌勢未止，已補價自由市場居屋要大幅蝕讓。青衣青泰苑兩房劈價後以313萬元易手，原業主逾5年半帳面勁蝕約117萬元，跌幅近三成。

美聯樊志聰表示，該屋苑D座低層5室，實用面積約401方呎，以約420萬元蝕讓價放售，終累減約107萬元售出，呎價約7,805元。單位銀行網上估價約353萬元，是次做價低約11.3%。單位2019年2月購入價約430萬元，現跌價約27.2%。

粉嶺居屋欣盛苑有2019年入市的業主損手沽貨，世紀21奇豐陳偉康稱，該盤A座中層5室，實用面積約401方呎，以360萬元自由市場價易手，呎價約8,978元。原業主約5年前以約458萬元購入單位，現沽貨帳面虧損約98萬元或約21.4%。

兆禧苑持少於兩月253萬轉手 相反，部分今年樓市撤辣之後才入市的居屋業主，短炒單位有利可圖。置安居黃煒欣表示，屯門居屋兆禧苑E座低層13室，實用面積約338方呎，原業主在今年10月才以約213萬元已補價購入單位，剛以約253萬元沽出，不足兩個月升值約40萬元，成交呎價約7,485元。

未補價第二市場公屋不乏成交，中原王勤學表示，元朗朗屏邨鵲屏樓高層12室，實用面積約423方呎，減價42萬元，以188萬元沽，呎價約4,444元。