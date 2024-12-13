新盤概況：喜‧揚加推30伙最平360萬
中小型發展商積極促銷貨尾。早於年初劈價重啟銷售的喜雋發展旗下長沙灣喜‧揚，昨加推價單3號，提供30伙，折實平均呎價約17,627元，將於下周一發售，開放式戶折實價約360萬元起，同日招標發售兩伙特色戶。
價單3號涵蓋21伙開放式戶、5伙一房戶、兩伙一房戶連書房，以及兩伙兩房單位，折實價360.53萬至665.09萬元，折實呎價15,813至18,900元。其中10伙開放式戶將連租約出售，包括售價及呎價最低的6樓D室，實用面積228方呎。該盤同步修訂價單1號，連折扣變動計，有3伙單位實際再減價最多0.8%，部分售價較兩年半前首次推售時低近兩成。
凱和山下周一售70單位
日前減價加推的路勁地產及深圳控股(00604)屯門掃管笏凱和山，落實於下周一發售70伙，折實平均呎價約9,175元。屆時將以先到先得形式，於當日晚上7時起開售，單位涵蓋開放式戶至兩房戶，折實價約248萬至約565萬元，折實呎價7,998元起。
同區豪宅亦跌價。保利置業集團(00119)屯門青山灣瑧譽，昨以1.366億元售6號洋房及居室06。洋房實用面積5,210方呎，外連平台，花園及天台，設升降機。洋房連居室實用面積共5,825方呎，呎價約23,451元，毗鄰7號洋房近一年前成交呎價約32,000元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：