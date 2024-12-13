新盤概況：喜‧揚加推30伙最平360萬

價單3號涵蓋21伙開放式戶、5伙一房戶、兩伙一房戶連書房，以及兩伙兩房單位，折實價360.53萬至665.09萬元，折實呎價15,813至18,900元。其中10伙開放式戶將連租約出售，包括售價及呎價最低的6樓D室，實用面積228方呎。該盤同步修訂價單1號，連折扣變動計，有3伙單位實際再減價最多0.8%，部分售價較兩年半前首次推售時低近兩成。