二手樓虧損不絕 短炒業主急掟貨

環宇海灣輸162萬 現崇山不足3個月蝕使費 臨近年底，不少業主加大減價力度，二手樓市繼續蝕讓成風。荃灣環宇海灣兩房單位，為求出貨累劈逾百萬元售出，成交價673萬元，原業主持貨約5年帳面虧蝕162萬元。二手樓「炒唔起」，有近月入市黃大仙現崇山套三房單位業主，持貨不足3個月即沽，帳面象徵式升值約1.6%，實際要蝕使費離場。

逸瓏灣8三房賣910萬 中原李建華表示，上述為環宇海灣3座中層B室，實用面積約491方呎，享後排海景，已放盤一段時間，最初叫價800萬元，最近劈至700萬元，再減27萬元才獲區內上車客購入，累積減幅約15.9%，呎價約13,707元，屬低市價。原業主於2019年以835萬元買入，帳面貶值約19.4%。

大埔白石角為近年新供應集中地，損手情況十分普遍。該行徐家倫指，逸瓏灣8第3C座中層A室，實用面積約698方呎，套三房間隔，同區租客議價後以910萬元承接，呎價約13,037元。原業主持貨約5年，單位帳面貶值約6.2%。

麗港城傳呎價萬元有找 半新盤納米單位樓價跌幅最為顯著，屯門弦海12月已錄至少兩宗買賣，全屬損手個案。市場消息透露，包括一個中層開放式單位，實用面積約224方呎，曾叫價305萬元，市傳成交價僅255萬元，呎價約11,384元。據了解，原業於2018年一手購入，是次轉手帳面跌價135萬元或約34.6%。

市區藍籌屋苑呎價頻頻跌穿萬元關口。消息稱，茶果嶺麗港城22座低層E室，實用面積約687方呎，2017年購入價約749萬元，市傳剛以668萬元易手，呎價回落至約9,723元，期內帳面跌價約10.8%。同屋苑27座兩房單位，實用面積約522方呎，市傳以585萬元售出，呎價約11,207元，做價約4年間帳輸近29%。

此外，今年二手樓價不升反跌，即使近月入市業主出貨都要「見紅」。利嘉閣李嘉輝表示，現崇山3B座中低層A室，實用面積約715方呎，套三房間隔，新買家為同屋苑業主，增購單位予家人居住，以1,118萬元購入上址，呎價約15,636元。原業主於今年9月才以約1,100萬購入單位，持貨不足3個月轉售，帳面只賺18萬元，扣除使費料屬明賺實蝕。

二手市場最新損手成交個案