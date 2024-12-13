近五成中小學生曾問他人借錢

香港會計師公會今年3月公布的2023年《中小學生理財現況調查》結果顯示，87%受訪學生表示有儲蓄習慣，另有43%受訪學生表示有記帳習慣（包括記錄儲蓄或消費），較2020年首次調查的結果分別增加3個百分點及8個百分點。

家長理財應以身作則 之不過，同一時間，有49.3%中小學生表示曾問他人借錢，主要問同學或朋友借貸。同時，有76.6%受訪學生表示曾經借貸予別人，當中主要借貸給同學或朋友的比例相當大。可見家長從小教導子女養成良好理財習慣相當重要，該公會呼籲家長應以身作則，包括向適齡子女分享家庭的實際財務狀況，並在消費習慣上樹立榜樣，以讓孩子培養負責任的理財態度和習慣。

綜合調查結果，中小學生理財能力獲B評級，顯示學生對金錢的來源與種類有基礎的認識，對基礎理財知識已有掌握；普遍學生有儲蓄習慣，惟記帳習慣仍有待提升，並擁有正確消費態度（理解並實踐「先儲蓄、後消費」）等。然而，在電子支付及網上資源日漸普及的背景下，學生仍需要進一步加強理財知識的訓練，家人及學校亦應適時介入，協助學生培養正確的理財態度及習慣。

學生問別人借貸情況 學習理財知識渠道