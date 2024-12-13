致富智庫：教兒童理財 贏在起跑線

兒童是未來社會的主人翁，中國人有句說話：「十年樹木，百年樹人」，寓意教育下一代，得由小做起，沒有捷徑。例如接受理財教育，其實也是一項權利，無論是家長，抑或社會，都得致力確保兒童能獲得合適的指導，為未來的需要作好準備，惟目前在恒常的學校課程，理財教育內容甚少，故得靠家長配合，在生活環境加強灌輸相關知識，讓兒童有更全面的教育，應對人生所需，促進社會與經濟發展。

講到兒童理財，正正由於社會變遷，金融業是重要產業，不少新時代家長都愈來愈重視兒童的理財教育，小朋友由幾歲開始就識得如何儲蓄，如妥善保管每年的「利是錢」，量入為出，利用手上的儲蓄來購買心儀的產品，建立金錢及財富分配的概念。

不過，隨着支付方式的轉變，如今更多使用電子支付如八達通卡，兒童接觸現金和利用現金支付的機會減少，要真正感受到金錢、利用金錢的機會沒上一代的多，如何在這個新時代下加強兒童的理財教育，倒是一門學問，家長們都認真花時間做好家庭教育，以達到教導孩子的金錢價值、協助孩子學習到如何做預算和存錢，讓孩子知道要付出才能賺錢，以及孩子在消費領域學習並能分辨甚麼是想要、甚麼是需要！以下就有幾方面可供參考。

1.給零用錢 嘗試應用 教導金錢價值，可視為兒童理財教育的基本目標。可以讓兒童接觸真實鈔票及硬幣，能分辨各種貨幣的面值，而小學或以上則可認識各類電子支付及電子貨幣等。

知悉各式各樣的貨幣存在，也得讓兒童體驗實際應用的場景，例如去超級市場格價或購物，透過給孩子適量的零用錢，鼓勵其思考自行分配，從中引導他們養成儲蓄習慣，以及管理和善用金錢的概念，初步體驗金錢資源有限，得妥善理財，才能保障財富。

讓孩子有用錢的體驗，這包括收到金錢、儲蓄起來、嘗試消費或投資、捐獻等，應用於日常生活各領域，以體會如何利用金錢換取所需的物品，並協助其訂立儲蓄目標。

2.養成記帳儲蓄習慣 讓孩子養成記下帳目出入的習慣，建立金錢意識，懂得量入為出，以應付生活需要，例如要買哪款遊戲機、買圖書、零食，就得儲多少錢，省吃儉用，儲下金錢來實現，而當儲蓄到了一定水平，可直接存入銀行收息。

3.思考需要 謹慎消費 孩子欲望多，得避免養成「先使未來錢」的習慣，追求興趣（如追星、打機等）也得理智。家長可訓練子女如何謹慎消費，例如延遲享樂，學習克制眼前的欲望，以達到更長遠的目標；鼓勵孩子在消費前想想是否有必要，培育為實現儲蓄目標不輕易花錢等觀念，也可以獎賞作鼓勵，但不一定是金錢，如多半小時課餘活動、遊戲時間等。

理性消費，亦可從父母的身教開始，如讓孩子知道父母工作賺錢有限且不容易，夏天開冷氣是要付出代價，認識家庭有水、電、煤等家庭開支狀況等，從而培養謹慎消費和儲蓄的習慣。

4.從遊戲中學習理財 傳統的大富翁遊戲已與時並進引入電子支付等概念，讓孩子體驗如何累積財富，換取產業，「協商」是一個重要的過程，讓孩子建立理財的思維，但不是要做守財奴，而是透過與他人買賣、討價還價、觀察與溝通，反思自己與他人在用錢方面的差異，認識金錢並不是無限，要適當地使用和分配，亦可以從中帶出想要和需要是不同的概念。

5.灌輸正確金錢觀念 雖說：「錢非萬能，但冇錢就萬萬不能」，但應養成孩子有正確的金錢觀念，善用金錢來達到個人目標，也可幫助別人，例如買旗的小小善舉都是一種好好的體驗。又例如去做義工，如探訪獨居老人，為長者帶來歡樂，幫助別人不一定用金錢，也可出力來幫忙。