股壇MasterMind：慎選內需股 蒙牛攜程博得過
港股昨反覆做好，憧憬國策下市況有回暖迹象？年尾有機會再開狂歡派對？市場憧憬中央出招，中資股不容錯過？甚麼板塊最受惠？科技股邊隻可值博？
大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）於節目「股壇MasterMind」預期，今次中央經濟工作會議不會有太多具體措施，難為市場帶來驚喜，或要待明年3月的兩會前，才有更實質數字和規模公布，但現階段不用看得太悲觀，預料恒生指數暫於19,000至21,000點區間上落。
早前中央提出要「全方位擴大國內需求」，市場憧憬中經會有政策谷消費，內需股落鑊炒上。Curtis指，除了國策支持因素外，市場料中美貿易關係趨緊張，而內需股於出口方面佔比較小，業務集中於內地本土消費，所受影響小。但Curtis提醒，並不是每隻內需股都值得留意，例如啤酒股，仍需等待經濟有實質復甦才有動力向上。他預期明年液態奶市場回復增長，從乳業股第三季業績已反映，庫存正在消化中，建議可跟進行業龍頭蒙牛乳業(02319)，公司預期毛利率在今年下半年開始擴張，以及期望未來兩年提高股東回報，由現時四成提升至五成，因此有一定值博率。
內險較受惠減息
內地預告會減息降準，Curtis相信，內險股比內銀股更能受惠，因為減息不利銀行的淨息差。另一方面，內險股第三季業績近乎倍升，尤其現時減息環境下，利好保險的理財投資產品銷售。
想知Curtis更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20241213-1213_00202_055/股壇MasterMind：慎選內需股--蒙牛攜程博得過
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