股壇MasterMind：慎選內需股 蒙牛攜程博得過

港股昨反覆做好，憧憬國策下市況有回暖迹象？年尾有機會再開狂歡派對？市場憧憬中央出招，中資股不容錯過？甚麼板塊最受惠？科技股邊隻可值博？

大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）於節目「股壇MasterMind」預期，今次中央經濟工作會議不會有太多具體措施，難為市場帶來驚喜，或要待明年3月的兩會前，才有更實質數字和規模公布，但現階段不用看得太悲觀，預料恒生指數暫於19,000至21,000點區間上落。

內險較受惠減息 內地預告會減息降準，Curtis相信，內險股比內銀股更能受惠，因為減息不利銀行的淨息差。另一方面，內險股第三季業績近乎倍升，尤其現時減息環境下，利好保險的理財投資產品銷售。

想知Curtis更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。