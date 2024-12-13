科技板塊受捧推高日股 日央行下周息口或不變

亞太區主要股市昨日普遍做好，主要是受到隔晚美股的科技股大升帶動，尤以日本和南韓股市升幅明顯。日經平均指數昨日曾經重上40,000點關口，為10月15日以來首次。雖然該關口最終得而復失，但全日仍升476點或1.21%至39,849點。

東證指數亦收升23點或0.86%，報2,773點。其中科技股延續隔晚美股相關股份升勢，在日股中領漲，愛德萬測試飆5.1%，東京電子上漲0.59%。另外，日圓因市傳日本央行不急於加息而走貶，都利好日本出口相關股，豐田汽車上升1.34%，索尼漲2.97%。

Yen兌港元觸5.1算 日圓匯價連貶4日，兌每美元昨日曾見152.56，每百日圓兌港元報約5.1算。投資銀行高盛認為，日本央行尚未對前景有足夠信心，故預計下周議息會議後會維持0.25厘的利率不變，加息或要待明年1月。

事實上，市場對日央行下周是否加息未有主流意見，利率期貨市場得出的機率為30%，但外媒向52名經濟學家調查的機率則為44%。野村日本研究團隊預計傾向會加息0.25厘。曾擔任日本首相顧問的著名經濟學教授吉川洋表示，日央行應該盡早提高基準利率，因日央行面臨着已經落後於曲線的風險。

鄰國南韓股市從近日的戒嚴令風波中漸漸恢復，首爾綜合指數昨升1.62%至2,482點，並且是連升3日，累漲5.14%。其中科技股三星電子漲3.52%、SK海力士升2.5%，工業股現代汽車亦揚1.2%。

花旗削南韓GDP預測 花旗發表研究報告，基於南韓本月經濟情緒惡化程度較預期嚴重，輕微下調今、明兩年南韓國內生產總值（GDP）預測各0.1個百分點，分別為2.1%及1.5%。展望明年首季，該行料南韓將採取擴張性政策「組合拳」，包括央行或1月中旬減息0.25厘，然後4月、7月及10月將各減息0.25厘，令利率明年最終降至兩厘。