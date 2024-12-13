挑機失敗 極越汽車財困員工追薪

然而，首款車型「極越01」上市時已認為定價偏高，況且當時內地車市已爆發減價戰，即使後來跟減，也不見銷量有太大起色，過去12個月的月均銷量不夠1,200輛。

傳資金缺口60億 綜合內媒報道，百度和吉利眼見極越銷量不濟，決定「收遮」不再投資，而公司從最近一輪資產盤點發現資金缺口高達60億元人民幣。夏一平周三向全體員工坦承公司陷困，但會「堅持核心技術的長期投入」，可是有傳多個部門同日「就地解散」，連研發部門都「全軍覆沒」，不離職的員工暫時只能做義工。

員工昨日「包圍」夏一平追薪，現場有人擔心他「跑路」，要求公司即日找數，否則要扣留其身份證和護照。他說自己不會「跑路」，股東亦願意賠償員工，但方案還需探討，本人也在積極尋求融資，以及爭取百度的支持，但未有針對員工的訴求交代繳付時間表。