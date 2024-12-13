挑機失敗 極越汽車財困員工追薪
中國新能源汽車產業一日千里，可惜「內捲」成風，遂再有「新勢力」倒下，這次是醜聞不絕的百度集團(09888)所投資的極越。極越首席執行官（CEO）夏一平去年10月底還在說「從始至終，我們就想跟特斯拉（Tesla）打一仗」，不料如今現金流瀕臨斷裂，門店落閘停業，自己被員工圍堵追討。
極越又被稱為「集度」，總之是百度和吉利汽車(00175)母公司吉利控股的投資。百度在2023年年報也在吹噓「集度」屬於其「智能駕駛與其他增長計劃」的一部分。
然而，首款車型「極越01」上市時已認為定價偏高，況且當時內地車市已爆發減價戰，即使後來跟減，也不見銷量有太大起色，過去12個月的月均銷量不夠1,200輛。
傳資金缺口60億
綜合內媒報道，百度和吉利眼見極越銷量不濟，決定「收遮」不再投資，而公司從最近一輪資產盤點發現資金缺口高達60億元人民幣。夏一平周三向全體員工坦承公司陷困，但會「堅持核心技術的長期投入」，可是有傳多個部門同日「就地解散」，連研發部門都「全軍覆沒」，不離職的員工暫時只能做義工。
員工昨日「包圍」夏一平追薪，現場有人擔心他「跑路」，要求公司即日找數，否則要扣留其身份證和護照。他說自己不會「跑路」，股東亦願意賠償員工，但方案還需探討，本人也在積極尋求融資，以及爭取百度的支持，但未有針對員工的訴求交代繳付時間表。
蔚來明年建第3廠房
同樣燒錢嚴重的另一「造車新勢力」蔚來(09866)，其董事長李斌昨稱，由於銷量落後計劃，公司會設法提高效率和控制成本，但會在明年下半年興建第3座廠房，並爭取讓「樂道」（Onvo）品牌的每月交車量在明年3月前達兩萬輛；又說正評估美國對華再收緊晶片出口管制的影響，不諱言取代外國晶片有些挑戰，但就車用運算晶片而言，內地有足夠替代品。
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