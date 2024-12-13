比特幣重上10萬關 溫哥華研納儲備資產

隨着候任美國總統特朗普明言對加密貨幣發展大開綠燈，加密幣「一哥」比特幣（Bitcoin）表現勢如破竹，昨日又再重上每枚10萬美元大關，據CryptoCompare的報價，一度創新高見100,979美元。除了因為市場預期下周美國減息0.25厘已沒懸念外，更多主權國家或企業機構考慮接納以比特幣作為儲備，亦為比特幣表現帶來有力支持。

至於被視為第二大加密幣的以太幣，昨日曾高見3,950美元，之後升幅收窄，在3,920美元水平整固。

在美國公布最新消費物價指數（CPI）之後，芝商所FedWatch工具顯示，預期下周聯儲局減息0.25厘的機率已升至98.6%，即基本上已沒有懸念。理論上，美國若減息將可緩減美元強勢，部分資金流出，加密幣亦可受惠。

議會通過成「友好城市」 另一方面，加拿大卑詩省溫哥華（Vancouver）市議會近日通過華裔市長沈觀健的議案，使其成為比特幣友好型城市，允許市府工作人員探索持有比特幣作為儲備並接受虛擬貨幣付款。如今市府必須研究，溫哥華是否可以將比特幣融入其金融戰略，以及該市是否可以通過轉換部分溫哥華金融儲備來投資加密貨幣。

市長投資虛幣交易所 據加拿大媒體報道，沈是一家加密貨幣交易所（Coinbase Global Inc.）的投資者。為此，他稱在提出動議之前已經諮詢了市審計長。他認為，在通脹和市場波動的時代，投資比特幣是一種負責任的財務行為，甚至強調其個人將向該市捐贈價值10,000美元的比特幣，直言：「若溫哥華市不考慮將比特幣添加到該市的戰略資產中以維護該市的金融穩定，那將是不負責任的。」