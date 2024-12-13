史上首人 馬斯克身家逾3.4萬億

侵侵勝選後累漲77% 4大富豪財富超瑞士GDP 世界首富馬斯克的財富周三又再爆升628億美元，進一步拋離其他世界級富豪，達到4,470億美元（約3.48萬億港元），成為歷史上首位財富突破4,000億美元大關的個人。眾所周知，馬斯克在華投資不少，但意識形態完全傾向制華的特朗普（又稱「侵侵」），為其重奪白宮出錢出力。提出上述估算的外媒續指，馬斯克的財富在特朗普當選5個星期已暴漲77%，難怪被視為史上最成功的政治豪賭！

不同媒體實時監測富豪身家所得的排行榜不盡相同，按《福布斯》的數據，現時馬斯克的身家為3,749億美元，但無疑都顯著拋離第二名的亞馬遜創始人、其在太空航行領域的主要對手貝索斯。

Tesla股價早段偏軟 姑且用《福布斯》較為保守的數據，把兩人加上季軍和殿軍，即Facebook創始人朱克伯格和甲骨文創始人埃利森，各掌控一家人工智能（AI）概念巨企，4位美國富豪的身家加起來已超越瑞士成為全球第20大經濟體。值得一提，國際貨幣基金組織（IMF）料本港今年本地生產總值（GDP）也會突破4,000億美元。

造就馬斯克財富暴漲的不外乎是特斯拉（Tesla）及其太空探索科技公司SpaceX。市場對Tesla前景的態度轉趨樂觀，使其股價周三正式再創歷史新高，由11月4日（特朗普宣布勝選前一日）到周三為止，累飆74.91%，周四早段短暫破頂後曾回落逾1.8%。

SpaceX估值3個月升65% SpaceX雖曰全球估值最高的初創企業，但它沒有上市，沒有辦法知道其準備估值。不過，日前有消息指，有投資者出每股185美元買入SpaceX的股份，相當於全家公司估值達3,500億美元（約2.73萬億港元），比3個月前的112美元估值暴漲65.17%，期間影響估值最多的因素必然是10月成功用機械臂回收助推器。

特朗普和馬斯克的關係會否踏雍正和年羹堯的後塵，不妨拭目以待，但實際上，特朗普減稅和放寬監管的親商主張吸引資金起勢湧入美股，才是上榜美國富豪身家近月暴漲的根本原因，所以臨門不許旗下報章撐賀錦麗的貝索斯，上周才盛讚特朗普的經濟政策。有「女股神」之稱的伍德比馬斯克早半個月表態撐特朗普，上周亦發表與貝索斯差不多的見解，但旗下方舟基金畢竟也要「計數」，周三沽售約5.13萬股Tesla，套現金額估計折合約1.7億港元。

Meta向特朗普捐贈780萬 然而，富豪繼續向特朗普「表忠」，跟特朗普有不少「牙齒印」的Meta行政總裁朱克伯格，已指示公司向特朗普的就職基金捐款100萬美元（約780萬港元），一改過去兩屆總統就職的做法。朱克伯格身家今年進帳955億美元，僅次於馬斯克，漲幅第三多的是當前華人首富—─英偉達（Nvidia）創始人兼行政總裁黃仁勳。

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