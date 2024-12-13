英偉達擬在華增聘 加強自動駕駛研發

全球人工智能（AI）大賽，汽車智能化是各經濟體的一大競技場！全球晶片霸主英偉達（Nvidia）今年擬在中國加大招聘力度，以增強研發能力並專注於最新的自動駕駛技術。不過，近日內地當局開始向英偉達大打「反壟斷牌」，令人關注其在華發展會否受到影響。

消息指，到今年底，英偉達在華員工數量將達到4,000人，而今年初約為3,000人。有指該企已在增聘約200名員工，以加強自動駕駛研究團隊，此乃其於中國擴大招聘的關鍵部分，該企還擴大售後服務和網絡軟件開發團隊。

事實上，英偉達非但只在中國，也在全球擴大員工規模，以滿足客戶對AI晶片近乎瘋狂的需求。事緣美國當局對美企下對華「限芯令」，英偉達因此無法向中國銷售其最先進的晶片，但中國仍然是其重要的市場和研發中心，上財季貢獻銷售額約54億美元。

否認商品下架傳聞 不過，最新出現一個變數，乃內地市監總局針對英偉達先前一宗收購交易立案反壟斷調查，算是中美開打科技戰以來，中國首次針對龍頭美國晶片企業出招。昨日更傳來內地電商平台天貓將英偉達所有商品下架，雖然公司否認，但難免令市場關注中國當局是否有進一步行動，以及英偉達未來在中國的發展會受多大影響。

提及汽車智能化，美國汽車巨頭通用汽車（GM）已決定停止開發自駕計程車（Robotaxi），子公司Cruise金主之一微軟（Microsoft）亦將錄得8億美元損失。展望未來，就要看電動車巨頭特斯拉（Tesla）和Alphabet旗下的自駕子公司Waymo的兩強爭奪戰。