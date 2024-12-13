Apple傳聯手博通 開發AI伺服器晶片

根據美媒援引的消息指，蘋果公司（Apple Inc.）正與博通（Broadcom）合作開發首款專門替AI設計的伺服器晶片Baltra，目的是為了滿足自家AI功能帶來的龐大運算需求，減少對外部供應的依賴，預期在2026年投產且僅供內部使用而非作為面向消費者的產品。

上月開始，Apple逐步推出其首批生成式AI功能Apple Intelligence，並向部分國家的新款iPhone和Mac用戶提供，功能包括可產生和校對文字、建立圖像以及總結通知和網頁等。近日，Apple發表iOS/iPadOS 18.2及macOS Sequoia 15.2，除了擴充Apple Intelligence功能，Siri和書寫工具更進一步整合ChatGPT。另Apple Intelligence據報明年將逐步新增包括中文、日文等其他語言支援。

花旗對iPhone 17更新周期樂觀 投行花旗發表報告指出，Apple發布iOS 18.2符合預期，對iPhone 17更新周期維持樂觀態度，又指Apple Intelligence的主要吸引點，即Siri的個人內容，預計將在春季推出。在iOS 18.2中，Siri原本應能完成的一些簡單任務外包給了ChatGPT。該行認為，Apple Intelligence功能分階段推出，可讓iPhone 16及17的更新周期與以往有所不同，但預計在明年4月之前不會在歐盟推出，而中國市場仍待定，因該企正在處理監管流程。

此外，花旗預計Apple將在明年與iOS 19一起推出更自然的對話交流「LLM Siri」，並計劃在2026年進行推廣。該行並維持2024至2026年iPhone出貨量預測為2.27億部、2.46億部及2.53億部，即按年跌2%、回升8%及續升3%，維持其「買入」評級，目標價255美元。