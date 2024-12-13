馬化騰：加大投資 助數字產業升級

馬化騰表示，近期中央推出一籃子增量政策，順應市場底層關切，把積極支持民營經濟發展當作重點，從民企過去最顧慮、最擔憂的環節入手。

回到貢獻內地經濟的主題，則指騰訊作為數字科企，這些年積極響應國策擴大內需部署，並不斷提升對就業創業的吸收量，又引述中國勞動和社會保障科學研究院測算，稱旗下通訊軟件微信數字生態去年創造就業逾5,000萬個等，未來將致力於做耐心資本，把技術創新、產業升級深度連接一起。

華為手機晶片被指無大改良 不過，產業升級非易事。早前曾有券商發表報告指，由於中國戰略科技─華為的新產品沒有提供任何晶片規格的數據，且未討論晶片製程，只能通過後續第三方拆解測試來確認華為聲稱的手機性能提升是否屬實。今次終由TechInsights出手調研，結果發現華為手機Mate 70系列搭載的晶片的設計，只比上一代產品略有改進，同樣是採用7納米技術製造。

TechInsights日前發表華為Mate 70 Pro+的拆解報告，發現該款手機搭載由中芯國際( 00981 )製造的「麒麟9020」處理器，只是在上一代Mate 60 Pro中使用的「麒麟9010」處理器的基礎上進行漸進式改進，未如傳言所指搭載更先進的5納米製程，但在晶片上的布局改良，有助提高效能及能源效率。

另外，為整治人工智能（AI）時代的信任危機，國家網信辦在9月發布意見稿，主力針對AI生成合成內容標識方法等標準研製，網信辦官員昨於活動上重申，要以標準助力數據安全治理和監管，並加快數據分類分級保護要求及個人訊息保護合規審計等標準研製，保障數據安全有序流動，也要以標準規範引領AI等新技術新應用安全有序發展，包括加快推動《人工智能生成合成內容標識方法》等標準的研製發有，強化智能網聯汽車及自動駕駛等相關網絡安全標準研究。